Três Graças: Gerluce é presa após chantagem envolvendo sua família

Ameaças de Ferette e Arminda levam protagonista a se entregar à polícia

Na Telinha - 13 de março de 2026

Os próximos capítulos de Três Graças colocam Gerluce (Sophie Charlotte) no centro de um cerco que muda completamente o rumo de sua história.

A cuidadora passa a ser alvo direto de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que acreditam que ela tem ligação com o desaparecimento do dinheiro escondido dentro da escultura.

A pressão começa depois que a polícia encontra, no celular de Viviane (Gabriela Loran), uma imagem da estátua no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira).

A fotografia fortalece a investigação e acaba revelando indícios de participação do grupo ligado à comunidade da Chacrinha.

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