Três Graças: Gerluce é presa após chantagem envolvendo sua família
Ameaças de Ferette e Arminda levam protagonista a se entregar à polícia
Os próximos capítulos de Três Graças colocam Gerluce (Sophie Charlotte) no centro de um cerco que muda completamente o rumo de sua história.
A cuidadora passa a ser alvo direto de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que acreditam que ela tem ligação com o desaparecimento do dinheiro escondido dentro da escultura.
A pressão começa depois que a polícia encontra, no celular de Viviane (Gabriela Loran), uma imagem da estátua no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira).
A fotografia fortalece a investigação e acaba revelando indícios de participação do grupo ligado à comunidade da Chacrinha.