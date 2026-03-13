Três Graças: Josefa dá corretivo em Arminda: "Semente do mal"
Idosa dá na cara da vilã e diz que deveria ter feito isso há mais tempo
Nos próximos capítulos de Três Graças, Josefa (Arlete Salles) dá na cara de Arminda (Grazi Massafera) e manda Ferette (Murilo Benício) calar a boca.
Chamada de maluca, a idosa rebate a filha e diz que sente vontade de vomitar só de olhar para ela.
O motivo da revolta será a verdade por trás da origem de Raul (Paulo Mendes).
Sai o exame de DNA, confirmando que o playboy é filho de Samira (Fernanda Vasconcellos).