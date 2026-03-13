Três Graças: Josefa dá tapa em Arminda e deixa Ferette em choque

Descoberta sobre Raul leva mãe da vilã a confronto explosivo

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Três Graças: Josefa dá tapa em Arminda e deixa Ferette em choque

Um confronto familiar promete movimentar os próximos capítulos de Três Graças.

Josefa (Arlete Salles), que durante anos conviveu com as atitudes de Arminda (Grazi Massafera), decide enfrentar a própria filha depois de descobrir um segredo que envolve Raul (Paulo Mendes).

A revelação de que o rapaz foi comprado na Europa para enganar Rogério (Eduardo Moscovis) funciona como o estopim da revolta da idosa.

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Indignada com a história e com outras atitudes recentes da filha, Josefa resolve ir pessoalmente tirar satisfações.

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