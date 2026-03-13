Três Graças: Josefa dá tapa em Arminda e deixa Ferette em choque

Descoberta sobre Raul leva mãe da vilã a confronto explosivo

Na Telinha - 13 de março de 2026

Um confronto familiar promete movimentar os próximos capítulos de Três Graças.

Josefa (Arlete Salles), que durante anos conviveu com as atitudes de Arminda (Grazi Massafera), decide enfrentar a própria filha depois de descobrir um segredo que envolve Raul (Paulo Mendes).

A revelação de que o rapaz foi comprado na Europa para enganar Rogério (Eduardo Moscovis) funciona como o estopim da revolta da idosa.

Indignada com a história e com outras atitudes recentes da filha, Josefa resolve ir pessoalmente tirar satisfações.

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