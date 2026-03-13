Três Graças: Zenilda vira alvo de Ferette e passa a correr risco de morte
Aproximação com Rogério irrita vilão, que decide eliminar adversários
Os próximos capítulos de Três Graças colocam Zenilda (Andréia Horta) em uma situação perigosa dentro da trama.
A advogada passa a ser vista como uma ameaça direta por Ferette (Murilo Benício), que começa a planejar medidas extremas para impedir que ela interfira em seus interesses.
A tensão cresce depois que o empresário percebe a proximidade cada vez maior entre Zenilda e Rogério (Eduardo Moscovis).
Para o vilão, a presença da ex-esposa no grupo do rival representa um risco.
Além da ligação atual com Rogério, Ferette considera que a advogada conhece detalhes importantes sobre os negócios da família.