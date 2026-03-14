BBB 26: Breno vence a Prova do Anjo e coloca Jonas no Castigo do Monstro

O biólogo levou a melhor contra Leandro Boneco na rodada final

Na Telinha - 14 de março de 2026

Breno é o novo anjo do BBB 26.

O biólogo levou a melhor neste sábado (14) e venceu a nona Prova do Anjo da temporada.

Além de poder imunizar um participante, o pipoca poderá ganhar mais uma imunidade, caso abra mão do vídeo da família durante o Presente do Anjo.

Com exceção do líder Alberto Cowboy, os demais participantes sortearam uma bolinha numerada para definir a ordem do jogo.

Milena, Jordana, Gabriela e Samira ficaram de fora da dinâmica após tirarem um item com a letra x.

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