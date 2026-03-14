BBB 26 define primeiros emparedados após dinâmica Pedra, Papel e Tesoura
Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco foram indicados em votação entre grupos
A formação do Paredão do BBB 26 começou neste sábado (14) com uma dinâmica baseada no jogo Pedra, Papel e Tesoura.
Ao final da atividade, três participantes foram indicados para a berlinda: Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco.
A dinâmica dividiu os participantes da casa em três grupos, cada um representando um dos elementos do jogo clássico.
O líder da semana, Alberto Cowboy, não participou da atividade.