BBB 26 define primeiros emparedados após dinâmica Pedra, Papel e Tesoura

Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco foram indicados em votação entre grupos

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BBB 26 define primeiros emparedados após dinâmica Pedra, Papel e Tesoura

A formação do Paredão do BBB 26 começou neste sábado (14) com uma dinâmica baseada no jogo Pedra, Papel e Tesoura.

Ao final da atividade, três participantes foram indicados para a berlinda: Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco.

A dinâmica dividiu os participantes da casa em três grupos, cada um representando um dos elementos do jogo clássico.

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O líder da semana, Alberto Cowboy, não participou da atividade.

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