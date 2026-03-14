Coração Acelerado: vingança de Alaorzinho contra Janete dá errado
Plano para impedir compra do Mequetrefe fracassa após intervenção de Alaor
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) tentará usar dinheiro e influência para atingir Janete (Leticia Spiller), mas o plano acabará saindo pela culatra.
O empresário decidirá agir depois de descobrir que a ex pretende comprar o bar Mequetrefe e transformá-lo em uma casa de shows.
A iniciativa de Janete nasce de uma mudança pessoal.
Animada com o trabalho ao lado das Marias do Caturama e inspirada pela determinação da filha Agrado (Isadora Cruz), ela percebe que deseja retomar a ligação com a música.
A ideia é investir no bar e voltar a trabalhar diretamente com apresentações musicais.