Coração Acelerado: vingança de Alaorzinho contra Janete dá errado

Plano para impedir compra do Mequetrefe fracassa após intervenção de Alaor

Na Telinha - 14 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) tentará usar dinheiro e influência para atingir Janete (Leticia Spiller), mas o plano acabará saindo pela culatra.

O empresário decidirá agir depois de descobrir que a ex pretende comprar o bar Mequetrefe e transformá-lo em uma casa de shows.

A iniciativa de Janete nasce de uma mudança pessoal.

Animada com o trabalho ao lado das Marias do Caturama e inspirada pela determinação da filha Agrado (Isadora Cruz), ela percebe que deseja retomar a ligação com a música.

A ideia é investir no bar e voltar a trabalhar diretamente com apresentações musicais.

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