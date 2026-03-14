Já? Celso Portiolli ultrapassa Gugu em tempo à frente do Domingo Legal
Apresentador está no comando do dominical desde julho de 2009
Você piscou e Celso Portiolli já ocupa mais tempo no comando do Domingo Legal do que Gugu Liberato (1959-2019).
O programa, que estreou em 17 de janeiro de 1993, teve o loiro no posto por 16 anos, cinco meses e 18 dias.
Ele se despediu em 5 de julho de 2009, depois de aceitar uma proposta da Record.
Na semana seguinte, Portiolli assumiu.
O apresentador, na realidade, superou o antecessor nesse recorte no dia 29 de dezembro do ano passado.
A marca de 6.091 dias será completada neste domingo (15), na estreia do novo cenário.
Gugu acumulou 6.013 dias como apresentador da atração.