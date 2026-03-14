Por que Silvio Santos abriu mão do Oscar e o entregou de 'bandeja' para a Globo

Premiação voltou para a Globo em 2005

Na Telinha - 14 de março de 2026

O Oscar será exibido pela Globo neste domingo (15), a partir das 21h.

A premiação voltou para a emissora em 2005 depois de uma passagem pelo SBT.

Silvio Santos (1930-2024) abriu mão dos direitos de transmissão por um simples motivo: economia.

Depois de uma parceria duradoura, o SBT abriu mão da Disney, detentora do evento.

Estimava-se um investimento de US$ 8 milhões anuais pelos desenhos e filmes.

A transmissão do Oscar, contudo, visava ter uma audiência qualificada.

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