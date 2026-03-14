Por que Silvio Santos abriu mão do Oscar e o entregou de 'bandeja' para a Globo
Premiação voltou para a Globo em 2005
O Oscar será exibido pela Globo neste domingo (15), a partir das 21h.
A premiação voltou para a emissora em 2005 depois de uma passagem pelo SBT.
Silvio Santos (1930-2024) abriu mão dos direitos de transmissão por um simples motivo: economia.
Depois de uma parceria duradoura, o SBT abriu mão da Disney, detentora do evento.
Estimava-se um investimento de US$ 8 milhões anuais pelos desenhos e filmes.
A transmissão do Oscar, contudo, visava ter uma audiência qualificada.