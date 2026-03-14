RedeTV! divulga teaser do novo Superpop sob comando de Cariúcha; vídeo

Vídeo antecipa cenário reformulado do programa, cuja estreia com a apresentadora está marcada para 25 de março

Na Telinha -
RedeTV! divulga teaser do novo Superpop sob comando de Cariúcha; vídeo

A RedeTV!

divulgou neste sábado (14) um teaser do novo cenário do Superpop, programa que passará a ser comandado por Cariúcha.

O vídeo apresenta imagens curtas do estúdio e utiliza elementos visuais que simulam uma gravação em modo “REC”, com contagem regressiva, indicador de bateria baixa e enquadramentos de câmera escura.

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O material funciona como uma prévia da reformulação da atração, exibindo fragmentos do novo ambiente de gravação e sugerindo mudanças na identidade visual do programa.

Entre os elementos antecipados estão um cenário redesenhado e a presença de um telão de grandes dimensões no estúdio.

Leia conteúdo completo aqui.

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