Três Graças: Ferette descobre autores do roubo da estátua e prepara contra-ataque

Foto extraída de celular expõe grupo ligado à Chacrinha e muda rumos da trama

Na Telinha - 14 de março de 2026

Os próximos capítulos de Três Graças prometem uma virada na disputa em torno da escultura que mobiliza diferentes personagens da trama.

Um descuido tecnológico coloca os chamados justiceiros da Chacrinha em situação delicada e oferece a Ferette (Murilo Benício) a oportunidade de reagir.

A mudança começa quando a delegada Marise (Aline Fanju) consegue acessar dados armazenados no celular de Viviane (Gabriela Loran).

Durante a análise do aparelho, surge uma imagem considerada decisiva para o caso: uma fotografia em que Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) aparecem ao lado da escultura desaparecida.

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