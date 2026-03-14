Três Graças: Zenilda se choca com o comportamento de Josefa: "Que isso?"
Idosa alerta advogada sobre o poder que ela tem para acabar com Ferette e Arminda
Nos próximos capítulos de Três Graças, Josefa (Arlete Salles) dá poder a Zenilda (Andréia Horta) para frear Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), restando saber se a advogada vai usar as armas corretamente.
Apesar da fama de senil, a mãe da vilã sempre se mostrou uma das personagens mais lúcidas da trama.
Ela não deixa passar praticamente nada do que acontece naquela casa em branco, e sempre usou as palavras certas quando queria atingir a filha e o amante.