Três Graças: Zenilda se choca com o comportamento de Josefa: "Que isso?"

Idosa alerta advogada sobre o poder que ela tem para acabar com Ferette e Arminda

Na Telinha -
Três Graças: Zenilda se choca com o comportamento de Josefa: "Que isso?"

Nos próximos capítulos de Três Graças, Josefa (Arlete Salles) dá poder a Zenilda (Andréia Horta) para frear Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), restando saber se a advogada vai usar as armas corretamente.

Apesar da fama de senil, a mãe da vilã sempre se mostrou uma das personagens mais lúcidas da trama.

Ela não deixa passar praticamente nada do que acontece naquela casa em branco, e sempre usou as palavras certas quando queria atingir a filha e o amante.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.