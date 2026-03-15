Antes do Em Família: como foram as estreias de Eliana na TV nos últimos 20 anos

Apresentadora entra em nova fase neste domingo (15)

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Antes do Em Família: como foram as estreias de Eliana na TV nos últimos 20 anos

Na tarde deste domingo (15), Eliana estreia o Em Família, seu novo programa na Globo.

Embora admita estar com “o coração a mil”, a apresentadora, que acumula passagens pelo SBT e pela Record, já sabe como é o sentimento de chegar pela primeira vez com uma atração na casa dos telespectadores.

Contratada da emissora dos Marinho desde junho de 2024, a loira já fez alguns trabalhos no Grupo.

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No The Masked Singer Brasil, ela entrou junto com a quinta temporada, em 12 de janeiro de 2025.

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