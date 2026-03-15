Apostadores de Anápolis e da Grande Goiânia acertam dezenas em Mega-Sena de R$ 75 milhões e levam bolada para casa

No total, seis apostadores goianos receberam premiação no sorteio de número 2984

Augusto Araújo - 15 de março de 2026

Cartela da Mega Sena. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Apostadores de Anápolis e Goiânia estão entre os vencedores que acertaram cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena de número 2984, sorteada neste sábado (14) pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Na ocasião, foram selecionadas as bolinhas: 06 – 11 – 15 – 28 – 42 – 60.

A cartela premiada de Anápolis foi registrada na Lotérica Rainha da Sorte, que se encontra na Rua Manoel da Abadia, no Centro da cidade. Ela consta na modalidade simples e garantiu R$ 33.007,73 ao ganhador.

Já em Goiânia, uma aposta simples, feita na Loteria Guanabara, localizada no Jardim Guanabara, também recebeu a mesma premiação.

Além deles, outros quatro apostadores goianos também ganharam o prêmio na Mega-Sena. Eles são de Aparecida de Goiânia, Minaçu, Piracanjuba e Sanclerlândia.

Todos eles levaram R$ 33.007 para casa. Tirando a aposta de Aparecida, que foi feita em um bolão de oito cotas, as demais foram realizadas no formato simples.

Por fim, duas apostas de Brasília, ambas registradas de forma online e na modalidade simples, também levaram a mesma premiação para casa.

Somados, estes prêmio totalizaram o montante de aproximadamente R$ 264 mil.

Valor acumulou

Apesar disso, nenhum apostador levou o prêmio máximo na ocasião. O valor estimado dele era de R$ 75 milhões.

Agora, o próximo sorteio será realizado na terça-feira (17) e acumulou para o montante de R$ 105 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

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