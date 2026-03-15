BBB 26: Cowboy indica Breno e Solange Couto vai ao Paredão após votação da casa

Participantes se juntam a Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco na formação da berlinda

Na Telinha - 15 de março de 2026

A formação do Paredão do BBB 26 avançou neste domingo (15) com novas indicações dentro da casa.

Breno e Solange Couto foram enviados à berlinda e passaram a integrar o grupo de participantes em risco de eliminação ao lado de Jonas Sulzbach, Ana Paula Renault e Leandro Boneco, indicados anteriormente pela dinâmica Pedra, Papel e Tesoura.

Antes da votação da casa, Breno venceu a prova do anjo e decidiu conceder a imunidade a Samira, impedindo que a participante fosse votada pelos colegas naquela rodada.

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