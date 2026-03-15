BBB 26: Cowboy indica Breno e Solange Couto vai ao Paredão após votação da casa

Participantes se juntam a Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco na formação da berlinda

Na Telinha -
BBB 26: Cowboy indica Breno e Solange Couto vai ao Paredão após votação da casa

A formação do Paredão do BBB 26 avançou neste domingo (15) com novas indicações dentro da casa.

Breno e Solange Couto foram enviados à berlinda e passaram a integrar o grupo de participantes em risco de eliminação ao lado de Jonas Sulzbach, Ana Paula Renault e Leandro Boneco, indicados anteriormente pela dinâmica Pedra, Papel e Tesoura.

Antes da votação da casa, Breno venceu a prova do anjo e decidiu conceder a imunidade a Samira, impedindo que a participante fosse votada pelos colegas naquela rodada.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.