BBB 26 forma Paredão com Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Breno

Solange Couto vence Bate-Volta após uso do Poder Coringa e escapa da berlinda

Na Telinha -
BBB 26 forma Paredão com Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Breno

O BBB 26 definiu neste domingo (15) mais um Paredão da temporada.

A disputa pela permanência no reality reúne Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Breno.

A eliminação está marcada para terça-feira (17).

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A formação da berlinda foi concluída após a realização da Prova Bate-Volta, que terminou com a permanência de Solange Couto no jogo.

Com a vitória na disputa, a participante escapou do risco de eliminação na semana.

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