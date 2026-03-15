BBB 26: Jonas acusa Milena de furar fila na Máquina do Poder e arruma treta

Caixa premiada dá o direito de tirar um brother do Paredão

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BBB 26: Jonas acusa Milena de furar fila na Máquina do Poder e arruma treta

Na tarde deste domingo (15), Jonas Sulzbach acusou Milena de furar a fila da Máquina do Poder e acabou arrumando confusão com Ana Paula Renault no BBB 26.

A dinâmica sugeria que os brothers comprassem a Caixa Premiada para salvar a pele de um dos emparedados, o que foi feito por Jordana.

Enquanto os participantes estavam formando uma fila para retirar suas senhas, a recreadora infantil chamou a jornalista para entrar na frente dela.

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O Monstro da semana, que estava sem microfone, fez ‘não’ com as mãos para a loira.

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