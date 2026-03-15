BBB 26: Jordana compra o Poder Coringa vai poder salvar aliado do Paredão
A dinâmica da caixa vai salvar um participante da berlinda
Jordana escolheu a caixa 8 e terá direito de tirar uma pessoa do Paredão neste domingo (15) no BBB 26.
A participante foi a sortuda que comprou a caixa correta e, ao vivo no programa noturno, terá de escolher se prefere salvar Ana Paula, Jonas ou Leandro da berlinda.
Ela é uma das mais históricas aliadas de Jonas.
A dinâmica aconteceu no Globoplay pouco depois da primeira parte do BBB 26 ao vivo na Globo, que começou mais cedo nesta semana e formou o paredão.
Todos os brotheres puderam comprar uma caixa e se deu numa fila, que começou com Marciele e logo depois Breno.
Os dois primeiros ficaram com a caixa 1 e 2.
A seguir foi a vez de Jordana, que mirou na 8 e acabou ganhando o colar do poder coringa da semana.