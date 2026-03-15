BBB 26: Jordana usa Poder Coringa e salva Jonas Sulzbach do Paredão
Decisão altera formação da berlinda e coloca Ana Paula, Boneco e Solange no Bate-Volta
A participante Jordana utilizou o Poder Coringa neste domingo (15) no BBB 26 e retirou Jonas Sulzbach do Paredão da semana.
Com a decisão, Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Solange Couto passaram a disputar a Prova Bate-Volta para tentar escapar da berlinda.
Breno, indicado diretamente pelo líder Alberto Cowboy, já está confirmado no Paredão.
O poder utilizado por Jordana foi obtido horas antes, durante a dinâmica das caixas exibida no Globoplay.
Na atividade, todos os participantes tiveram a oportunidade de comprar uma caixa numerada.