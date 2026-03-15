Coração Acelerado: Walmir esconde verdade e sabota destino de Agrado

Segredo sobre passado de João Raul cai nas mãos de Zilá e muda jogo

Na Telinha - 15 de março de 2026

Um segredo ligado ao passado de João Raul (Filipe Bragança) promete alterar o rumo da história em Coração Acelerado.

A revelação começa de forma inesperada, durante uma discussão entre Eduarda (Gabz) e Naiane (Isabelle Drummond), que mexerá com Walmir (Antonio Calloni).

e Zilá (Leandra Leal).

No meio do confronto, Eduarda afirma que a rival jamais ficará com o cantor porque Agrado (Isadora Cruz) seria, na verdade, Diana — a garota que marcou a infância de João Raul.

Leia conteúdo completo aqui.