Coração Acelerado: Walmir esconde verdade e sabota destino de Agrado

Segredo sobre passado de João Raul cai nas mãos de Zilá e muda jogo

Na Telinha -
Coração Acelerado: Walmir esconde verdade e sabota destino de Agrado

Um segredo ligado ao passado de João Raul (Filipe Bragança) promete alterar o rumo da história em Coração Acelerado.

A revelação começa de forma inesperada, durante uma discussão entre Eduarda (Gabz) e Naiane (Isabelle Drummond), que mexerá com Walmir (Antonio Calloni).

e Zilá (Leandra Leal).

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No meio do confronto, Eduarda afirma que a rival jamais ficará com o cantor porque Agrado (Isadora Cruz) seria, na verdade, Diana — a garota que marcou a infância de João Raul.

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