Diva de O Agente Secreto, Tânia Maria faz pedido especial para Luciano Huck na Globo

Tânia Maria não perdeu a chance e já fez pedido no Domingão

Na Telinha - 15 de março de 2026

Luciano Huck foi surpreendido neste domingo (15) com um pedido especial de Tânia Maria.

A diva de O Agente Secreto participou do Domingão e o próprio apresentador confessou que ela fez um pedido especial, mas nos bastidores enquanto os dois se encontraram na chegada dela na Globo.

Logo após a entrada triunfal, com direito a tapete vermelho, Tânia Maria se emocionou no palco e o titular do dominical questionou o motivo do choro.

“Por você.

Era um sonho participar do seu programa”, comentou ela, entre lágrimas.

Luciano fez questão de agradecer e falar que tinha muito orgulho de levá-la ali.

Foi neste momento que ele comentou sobre o pedido.

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