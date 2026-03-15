Diva de O Agente Secreto, Tânia Maria faz pedido especial para Luciano Huck na Globo

Tânia Maria não perdeu a chance e já fez pedido no Domingão

Na Telinha -
Diva de O Agente Secreto, Tânia Maria faz pedido especial para Luciano Huck na Globo

Luciano Huck foi surpreendido neste domingo (15) com um pedido especial de Tânia Maria.

A diva de O Agente Secreto participou do Domingão e o próprio apresentador confessou que ela fez um pedido especial, mas nos bastidores enquanto os dois se encontraram na chegada dela na Globo.

Logo após a entrada triunfal, com direito a tapete vermelho, Tânia Maria se emocionou no palco e o titular do dominical questionou o motivo do choro.

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“Por você.

Era um sonho participar do seu programa”, comentou ela, entre lágrimas.

Luciano fez questão de agradecer e falar que tinha muito orgulho de levá-la ali.

Foi neste momento que ele comentou sobre o pedido.

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