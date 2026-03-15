Eliana é pega de surpresa em estreia na Globo e cai no choro: "Esperei muito por isso"

Apresentadora chegou com o Em Família

Na Telinha - 15 de março de 2026

Na tarde deste domingo (15), durante a estreia do Em Família com Eliana, a apresentadora foi pega de surpresa ao receber a mãe, o marido, os filhos, a irmã e os sobrinhos no palco do programa e não conteve as lágrimas ao receber uma homenagem que relembrou toda a sua trajetória.

“Eu esperei muito por isso aqui”, confessou a loira, que foi presenteada com um buquê de flores pelo primogênito, Arthur, brincou sobre estar com a roupa combinando com a da caçula, Manuela, e deu um beijinho no marido, Adriano Ricco, que trabalha como diretor na Globo.

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