Não é só ao acordar nem antes do banho à noite: quantas vezes por dia é normal fazer cocô, segundo especialistas

Especialistas explicam quantas vezes é considerado normal fazer cocô e por que a consistência das fezes pode dizer mais sobre a saúde intestinal

Layne Brito - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Muita gente acredita que existe um número exato de vezes que é preciso fazer cocô por dia para manter o intestino saudável.

No entanto, especialistas explicam que o funcionamento intestinal não segue uma regra única e pode variar bastante de pessoa para pessoa.

O ritmo do intestino depende de vários fatores, como alimentação, ingestão de água, prática de atividade física e até características da microbiota intestinal.

Por isso, mais importante do que seguir um número fixo é entender qual é o padrão considerado saudável para cada organismo.

Segundo a American Gastroenterological Association, a frequência considerada normal pode variar de três vezes por dia até três vezes por semana.

Isso significa que tanto quem faz cocô diariamente quanto quem elimina as fezes a cada dois ou três dias pode estar dentro da normalidade, desde que esse seja o padrão habitual e não haja desconforto.

Além da frequência, outro fator fundamental para avaliar a saúde do intestino é a consistência das fezes. Conseguir evacuar sem esforço excessivo e com sensação de esvaziamento completo costuma indicar que o sistema digestivo está funcionando bem.

Um estudo publicado em 2017 no periódico científico American Journal of Gastroenterology reforça essa ideia. A pesquisa analisou dados de 4.775 adultos participantes do inquérito nacional de saúde e nutrição dos Estados Unidos (NHANES).

Entre os participantes que relataram hábito intestinal considerado normal, 95,9% disseram ir ao banheiro entre três vezes por semana e três vezes por dia.

Outro indicador importante é a Escala de Bristol, ferramenta usada por profissionais de saúde para avaliar o formato e a textura das fezes. Ela classifica as fezes em sete tipos.

Os tipos 1 e 2 indicam fezes muito ressecadas, associadas à constipação. Já os tipos 6 e 7 indicam fezes muito líquidas, ligadas à diarreia. Os tipos 3 e 4 são considerados ideais, pois representam fezes com consistência adequada e eliminação sem dificuldade.

Para manter o intestino funcionando bem, alguns hábitos fazem diferença. Consumir fibras presentes em frutas, verduras, legumes e grãos integrais, beber água ao longo do dia e praticar atividade física ajudam a estimular o trânsito intestinal.

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