"Quando você quiser falar comigo, fale diretamente", avisa Marciele para Jonas no BBB 26
Aliados discutiram após a formação do Paredão
O clima hostil da formação de Paredão tomou conta da casa do BBB 26 cedo neste domingo (15).
No Quarto Sonho de Voar, após o ao vivo, Marciele Albuquerque e Jonas Sulzbach discutiram ao lembrar um episódio envolvendo eles dois e Gabriela.
“Quando o Jonas estava falando de falso, eu nem dei ouvidos a ele.
Eu não estava falando nada.
A Gabi que falou”, explicou a cunhã-poranga.
“Falei isso para várias pessoas.
Para mim, o que mais tem nessa casa é gente falsa”, pontuou o gaúcho.