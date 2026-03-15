"Quando você quiser falar comigo, fale diretamente", avisa Marciele para Jonas no BBB 26

Aliados discutiram após a formação do Paredão

Na Telinha -
"Quando você quiser falar comigo, fale diretamente", avisa Marciele para Jonas no BBB 26

O clima hostil da formação de Paredão tomou conta da casa do BBB 26 cedo neste domingo (15).

No Quarto Sonho de Voar, após o ao vivo, Marciele Albuquerque e Jonas Sulzbach discutiram ao lembrar um episódio envolvendo eles dois e Gabriela.

“Quando o Jonas estava falando de falso, eu nem dei ouvidos a ele.

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Eu não estava falando nada.

A Gabi que falou”, explicou a cunhã-poranga.

“Falei isso para várias pessoas.

Para mim, o que mais tem nessa casa é gente falsa”, pontuou o gaúcho.

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