Segundo cientistas, beber café na medida certa pode ajudar a proteger o cérebro contra a demência

Um hábito diário muito comum pode trazer benefícios inesperados para a saúde do cérebro

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Mia Dicas)

Para muitas pessoas, o café faz parte da rotina diária. Seja pela manhã, no trabalho ou durante uma pausa no meio do dia, a bebida está presente na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Agora, estudos científicos indicam que esse hábito pode trazer benefícios além do estímulo de energia. Pesquisas recentes sugerem que beber café na medida certa pode ajudar a proteger o cérebro contra a demência e contribuir para a preservação das funções cognitivas ao longo do tempo.

Em outras palavras, o consumo moderado da bebida pode ter um papel importante na saúde cerebral.

Quantidade moderada pode trazer benefícios ao cérebro

Pesquisadores analisaram dados de mais de 130 mil pessoas acompanhadas por décadas para entender a relação entre o consumo de café e o risco de desenvolver demência.

Os resultados mostraram que pessoas que consumiam café regularmente apresentavam menor probabilidade de desenvolver a doença em comparação com aquelas que raramente bebiam a bebida.

Segundo os cientistas, o efeito mais positivo apareceu em quem consumia cerca de duas a três xícaras de café por dia. Nessa quantidade, o consumo esteve associado a menor risco de demência e a uma desaceleração do declínio cognitivo.

Os pesquisadores acreditam que esse efeito pode estar relacionado à presença de compostos bioativos no café, como a cafeína e antioxidantes naturais. Essas substâncias podem ajudar a reduzir inflamações no cérebro e proteger as células nervosas contra danos ao longo do tempo.

Além disso, a bebida também pode contribuir para melhorar a atenção, a memória e o estado de alerta no dia a dia.

O excesso pode ter efeito contrário

Apesar dos possíveis benefícios, os especialistas reforçam que o consumo precisa ser equilibrado. Como ocorre com muitos alimentos e bebidas, exageros podem trazer efeitos negativos.

Pesquisas indicam que ingerir grandes quantidades de café diariamente pode causar problemas como ansiedade, alterações no sono e aumento do estresse no organismo.

Em alguns estudos, o consumo excessivo — especialmente acima de cinco ou seis xícaras por dia — esteve associado a alterações no cérebro e a um maior risco de problemas cognitivos no longo prazo.

Por isso, os cientistas ressaltam que o segredo está no equilíbrio.

Café não é solução única para prevenir doenças

Embora os resultados das pesquisas sejam promissores, os especialistas também alertam que o café não deve ser visto como uma solução isolada para prevenir doenças neurológicas.

A saúde do cérebro depende de uma combinação de fatores. Alimentação equilibrada, atividade física regular, sono de qualidade e estímulos mentais continuam sendo elementos essenciais para manter a mente saudável ao longo dos anos.

Ainda assim, os estudos reforçam que pequenos hábitos do cotidiano podem contribuir para a saúde cerebral.

Assim, para quem já aprecia a bebida, consumir café com moderação pode fazer parte de um estilo de vida que favorece o envelhecimento saudável e a preservação das funções cognitivas.

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