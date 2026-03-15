Três Graças: Arminda exige prisão de Gerluce e Ferette promete vingança

Foto encontrada pela polícia revela ligação da cuidadora com roubo da estátua

Na Telinha - 15 de março de 2026

Os próximos capítulos de Três Graças mostram um novo confronto entre Arminda (Grazi Massafera), Ferette (Murilo Benício) e Gerluce (Sophie Charlotte).

A tensão cresce depois que uma descoberta da polícia reforça suspeitas sobre o roubo da escultura que movimenta a trama.

A revelação ocorre quando a delegada Marise (Aline Fanju) apresenta imagens extraídas do celular de Viviane (Gabriela Loran).

Entre os arquivos recuperados está uma fotografia em que Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) aparecem ao lado da obra desaparecida.

O material faz parte de um grupo de mensagens usado pelos envolvidos na operação.

Leia conteúdo completo aqui.