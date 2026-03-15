Três Graças: Arminda exige prisão de Gerluce e Ferette promete vingança
Foto encontrada pela polícia revela ligação da cuidadora com roubo da estátua
Os próximos capítulos de Três Graças mostram um novo confronto entre Arminda (Grazi Massafera), Ferette (Murilo Benício) e Gerluce (Sophie Charlotte).
A tensão cresce depois que uma descoberta da polícia reforça suspeitas sobre o roubo da escultura que movimenta a trama.
A revelação ocorre quando a delegada Marise (Aline Fanju) apresenta imagens extraídas do celular de Viviane (Gabriela Loran).
Entre os arquivos recuperados está uma fotografia em que Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) aparecem ao lado da obra desaparecida.
O material faz parte de um grupo de mensagens usado pelos envolvidos na operação.