Três Graças: Arminda ofende Joaquim: "Não toma banho"

Vilã trata sucateiro com desprezo para protegê-lo de Ferette

Na Telinha - 15 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) vê uma foto de Joaquim (Marcos Palmeira) com a estátua, finge que nunca o viu e, ainda, o chama de fedido, para que Ferette (Murilo Benício) não desconfie de nada.

Quando foi presa, Viviane (Gabriela Loran) teve o seu celular apreendido pela polícia, e a delegada Marisa (Aline Fanju) encontrou uma foto do dono do ferro-velho com Misael (Belo) posando ao lado da estátua roubada de sua antiga casa.

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