Alinne Moraes acerta volta às novelas para viver vilã
Atriz estará na próxima das sete
Alinne Moraes fechou acordo com a Globo para retornar às novelas como vilã na próxima das sete.
Trata-se de Por Você, que vai suceder Coração Acelerado, em agosto.
Na história, ela será a médica herdeira do hospital onde trabalha a protagonista, cujo nome mudou de Rosa para Isabela.
A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (16) e traz que Sheron Menezzes negocia para ter o papel principal da novela.
Osmar Prado, que vinha negociando e tinha um acerto verbal, ficou de fora.