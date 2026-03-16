Ana Maria Braga comete gafe com Kylie Jenner no Oscar: "Melhor atriz?"
Celebridade americana não foi indicada ao prêmio e nem sequer é atriz
Ana Maria Braga cometeu uma gafe nesta segunda-feira (16), no Mais Você, ao comentar os looks dos famosos no Oscar.
Ao palpitar sobre o vestido de Kylie Jenner, a apresentadora demonstrou não conhecer a celebridade americana e perguntou se ela havia vencido o prêmio de melhor atriz.
Para falar do evento, Ana Maria Braga recebeu como convidado o jornalista Bruno Astuto, especialista em moda.
“Tem gente que foi de vermelho no tapete vermelho.
Vermelho também foi importante, não foi só branco”, opinou ele.