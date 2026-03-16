BBB 26: Ana Paula aposta em mudança de Cowboy em caso de eliminação de Breno

A jornalista trocou uma ideia sobre o assunto em conversa com Juliano Floss

Na Telinha - 16 de março de 2026

Presente no nono paredão do BBB 26, no qual enfrenta Breno e Leandro Boneco, Ana Paula Renault trocou uma ideia com Juliano Floss e comentou sobre a reação que Alberto Cowboy adotaria no jogo em caso de eliminação do biólogo.

“O Breno foi indicação do Humberto [Alberto].

Se o Breno sai, o Humberto pode sair um pouco mais do retiro espiritual dele”, analisou a jornalista.

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