BBB 26: Jonas e Ana Paula voltam a trocar provocações: "Você está tão bonzinho"

O modelo e a jornalista seguem brincando de gato e rato no confinamento

Na Telinha - 16 de março de 2026

Depois de deitarem na mesma cama, o que deixou Breno e Samira incrédulos, e sugerirem uma possível trégua no jogo, Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach voltaram a trocar provocações na tarde desta segunda-feira (16) no BBB 26.

“Como está a andança pela casa?

Nenhuma novidade?”, questionou a jornalista.

“Nada acontece”, respondeu o modelo, que estava realizando mais uma etapa do Castigo do Monstro.

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