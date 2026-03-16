BBB 26: Jonas e Ana Paula voltam a trocar provocações: "Você está tão bonzinho"

O modelo e a jornalista seguem brincando de gato e rato no confinamento

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BBB 26: Jonas e Ana Paula voltam a trocar provocações: "Você está tão bonzinho"

Depois de deitarem na mesma cama, o que deixou Breno e Samira incrédulos, e sugerirem uma possível trégua no jogo, Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach voltaram a trocar provocações na tarde desta segunda-feira (16) no BBB 26.

“Como está a andança pela casa?

Nenhuma novidade?”, questionou a jornalista.

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“Nada acontece”, respondeu o modelo, que estava realizando mais uma etapa do Castigo do Monstro.

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