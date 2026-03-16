BBB 26: Marciele desconfia de aliados e desabafa: "Sinto que estou no grupo errado"

Dançarina está reflexiva

Na Telinha - 16 de março de 2026

Na tarde desta segunda-feira (16) no BBB 26, Marciele desabafou com Gabriela e expôs uma desconfiança em relação aos seus aliados na casa mais vigiada do Brasil.

A cunhã-poranga do Boi Caprichoso deixou escapar que sente que está no grupo errado.

“Eu sinto que estou no grupo errado, mas nesse momento não tenho para onde ir, não.

Eu não me vejo, ainda, indo para outro”, lamentou a dançarina.

“Igual eu te falei, as pessoas que eu me identifico são você e a Chai”, respondeu a vendedora ambulante.

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