BBB 26: Marciele desconfia de aliados e desabafa: "Sinto que estou no grupo errado"

Dançarina está reflexiva

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BBB 26: Marciele desconfia de aliados e desabafa: "Sinto que estou no grupo errado"

Na tarde desta segunda-feira (16) no BBB 26, Marciele desabafou com Gabriela e expôs uma desconfiança em relação aos seus aliados na casa mais vigiada do Brasil.

A cunhã-poranga do Boi Caprichoso deixou escapar que sente que está no grupo errado.

“Eu sinto que estou no grupo errado, mas nesse momento não tenho para onde ir, não.

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Eu não me vejo, ainda, indo para outro”, lamentou a dançarina.

“Igual eu te falei, as pessoas que eu me identifico são você e a Chai”, respondeu a vendedora ambulante.

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