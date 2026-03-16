BBB 26: Milena confronta Jonas após brother deitar na cama com Ana Paula

Samira correu para relatar o acontecido à recreadora infantil, que ficou irritada

Na Telinha - 16 de março de 2026

A aproximação de Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach chegou aos ouvidos de Milena no BBB 26 – a jornalista e o modelo deitaram juntos na cama que a sister e a babá dividem no Quarto Sonho de Eternidade.

Incrédulo com o que presenciou, Samira correu até a cozinha para relatar o acontecido à aliada – além da atendente de bar, Breno também ficou surpreso com o excesso de intimidade dos dois rivais.

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