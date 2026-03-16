BBB 26: Samira e Juliano protagonizam discussão pesada e trocam acusações

A atendente de bar e o dançarino voltaram a se estranhar no jogo

Na Telinha -
BBB 26: Samira e Juliano protagonizam discussão pesada e trocam acusações

Aliados de primeira hora no BBB 26, Samira e Juliano Floss tiveram um novo desentendimento na casa mais vigiada do Brasil.

Dessa vez, a treta se deu por causa do Duelo de Risco, quando o brother, em comum acordo com Sol Vega, acabou emparedando a sister semanas atrás.

“Você veio fazer piti porque você escutou seu nome achando que eu estava falando mal.

Leia também

Ontem você falou que eu votaria em você.

Quem está com síndrome é você.

Você falou ontem, você não falou há um mês, não.

Você está com síndrome”, reclamou o camarote.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.