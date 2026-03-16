BBB 26: Samira e Juliano protagonizam discussão pesada e trocam acusações

A atendente de bar e o dançarino voltaram a se estranhar no jogo

Na Telinha - 16 de março de 2026

Aliados de primeira hora no BBB 26, Samira e Juliano Floss tiveram um novo desentendimento na casa mais vigiada do Brasil.

Dessa vez, a treta se deu por causa do Duelo de Risco, quando o brother, em comum acordo com Sol Vega, acabou emparedando a sister semanas atrás.

“Você veio fazer piti porque você escutou seu nome achando que eu estava falando mal.

Ontem você falou que eu votaria em você.

Quem está com síndrome é você.

Você falou ontem, você não falou há um mês, não.

Você está com síndrome”, reclamou o camarote.

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