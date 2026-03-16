BBB 26: Samira e Juliano protagonizam discussão pesada e trocam acusações
A atendente de bar e o dançarino voltaram a se estranhar no jogo
Aliados de primeira hora no BBB 26, Samira e Juliano Floss tiveram um novo desentendimento na casa mais vigiada do Brasil.
Dessa vez, a treta se deu por causa do Duelo de Risco, quando o brother, em comum acordo com Sol Vega, acabou emparedando a sister semanas atrás.
“Você veio fazer piti porque você escutou seu nome achando que eu estava falando mal.
Ontem você falou que eu votaria em você.
Quem está com síndrome é você.
Você falou ontem, você não falou há um mês, não.
Você está com síndrome”, reclamou o camarote.