BBB 26: Solange desabafa após escapar do paredão: "Vou ficar na mira o tempo todo"

A atriz abriu o coração em conversa com Chaiany

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BBB 26: Solange desabafa após escapar do paredão: "Vou ficar na mira o tempo todo"

Após receber 6 votos na formação do nono paredão do BBB 26 e vencer a Prova Bate e Volta, Solange Couto abriu o coração em conversa com Chaiany nesta segunda-feira (16) e comentou que acha que vai permanecer na mira da casa.

“Agora, já sei que vou ficar na mira de todo mundo o tempo todo.

Naturalmente, semana que vem, vão me colocar no paredão de novo”, comentou a eterna Dona Jura de O Clone (2001).

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