Daniel Dantas revela trauma em novela da Globo: "Tá uma porcaria"

Em breve, veterano ator fará estreia na Record em série bíblica

Na Telinha -
Daniel Dantas revela trauma em novela da Globo: "Tá uma porcaria"

Daniel Dantas revelou, em entrevista ao programa Persona, da TV Cultura, um trauma vivido em uma novela da Globo.

O veterano ator, hoje aos 71 anos, estreou na televisão em Chega Mais (1980).

O trabalho ia bem até que foi preciso gravar tudo de novo, porque um chefão da emissora achou a trama “uma porcaria”.

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“Foi um lugar de aprender muito.

Era uma loucura, a novela.

A gente adorava.

O Boni [então diretor na Globo] viu os 15 primeiros capítulos e falou: ‘Tá uma porcaria, faz tudo de novo’.

Tivemos que fazer 15 capítulos em um espaço de 20 dias, porque tinha que estrear”, relembrou Daniel Dantas.

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