Daniel Dantas revela trauma em novela da Globo: "Tá uma porcaria"
Em breve, veterano ator fará estreia na Record em série bíblica
Daniel Dantas revelou, em entrevista ao programa Persona, da TV Cultura, um trauma vivido em uma novela da Globo.
O veterano ator, hoje aos 71 anos, estreou na televisão em Chega Mais (1980).
O trabalho ia bem até que foi preciso gravar tudo de novo, porque um chefão da emissora achou a trama “uma porcaria”.
“Foi um lugar de aprender muito.
Era uma loucura, a novela.
A gente adorava.
O Boni [então diretor na Globo] viu os 15 primeiros capítulos e falou: ‘Tá uma porcaria, faz tudo de novo’.
Tivemos que fazer 15 capítulos em um espaço de 20 dias, porque tinha que estrear”, relembrou Daniel Dantas.