Danilo Gentili ironiza fala de Fábio Porchat sobre saída da Record: "Tomou pau"

Apresentador do SBT debochou de declarações do colega em entrevista

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Danilo Gentili ironiza fala de Fábio Porchat sobre saída da Record: "Tomou pau"

Danilo Gentili ironizou declarações recentes de Fábio Porchat sobre o período em que trabalhou na Record, entre 2016 e 2018.

Agora na Globo, o apresentador justificou sua saída da antiga emissora, e o comediante, contratado do SBT, rebateu, atribuindo o ocorrido à baixa audiência.

Em publicação em rede social, Danilo Gentili compartilhou a manchete da entrevista de Fábio Porchat, que revelou ter decidido sair da Record porque “não tinha futuro” na emissora.

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Ele comandava um talk show aos moldes do The Noite, comandado pelo colega no SBT.

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