Danilo Gentili ironiza fala de Fábio Porchat sobre saída da Record: "Tomou pau"

Apresentador do SBT debochou de declarações do colega em entrevista

Na Telinha - 16 de março de 2026

Danilo Gentili ironizou declarações recentes de Fábio Porchat sobre o período em que trabalhou na Record, entre 2016 e 2018.

Agora na Globo, o apresentador justificou sua saída da antiga emissora, e o comediante, contratado do SBT, rebateu, atribuindo o ocorrido à baixa audiência.

Em publicação em rede social, Danilo Gentili compartilhou a manchete da entrevista de Fábio Porchat, que revelou ter decidido sair da Record porque “não tinha futuro” na emissora.

Ele comandava um talk show aos moldes do The Noite, comandado pelo colega no SBT.

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