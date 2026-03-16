Felca estreia quadro no Fantástico após viralizar em 2025
Conteúdo começa ir a ao ar no próximo domingo (22)
Depois de denunciar exploração de menores e alertar sobre os ricos das redes sociais para crianças de adolescentes no ano passado, Felca estreia um quadro no Fantástico no próximo domingo (22).
Serão seis episódios.
“É um quadro muito pessoal.
Mostra o que sinto de fato ou que já senti, mas consegui vencer através de terapia”, relatou o influenciador em uma entrevista concedida à coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (16).