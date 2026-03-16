"Peitou a direção", diz Sonia Abrão sobre Ana Paula no BBB 26
Sister se recusou a vestir a roupa que a produção mandou
No A Tarde é Sua desta segunda-feira (16), Sonia Abrão comentou os últimos acontecimentos do BBB 26 e saiu em defesa de Ana Paula Renault após a sister se recusar a usar um vestido separado pela produção e ficar de fora do show de Ana Castela na casa mais vigiada do Brasil.
“Ela não gostou do modelito dela.
[…] Ô figurino feio, horroroso.
Todo mundo falou da Ana Paula porque ela se recusou a usar, mas a Chaiany chorou com o modelo que reservaram para ela.
Ela odiou a roupa, só que parece que eles trocaram a blusa.
Fizeram essa concessão para ela, para a Ana Paula não fizeram nenhuma”, pontuou.