Por que autores de A Nobreza do Amor viraram trinca de ouro da Globo às 18h
Última novela das seis do trio registrou maior audiência da década
A Nobreza do Amor, que estreia nesta segunda-feira (16), é criada e escrita por autores que formam uma “trinca de ouro” para a Globo na faixa das 18h.
O último trabalho dos escritores, Amor Perfeito (2023), registrou a maior audiência da década entre novelas inéditas no horário.
Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. assinam o segundo trabalho em conjunto, na tentativa de repetir o sucesso da experiência anterior.