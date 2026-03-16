Record revela por que escolheu Leandro Hassum para apresentar a Casa do Patrão

Emissora confirmou a contratação do humorista

Na Telinha -
Record revela por que escolheu Leandro Hassum para apresentar a Casa do Patrão

Na tarde desta segunda-feira (16), a Record revelou o motivo de ter escolhido Leandro Hassum para apresentar a Casa do Patrão.

De acordo com a emissora, a “capacidade de observar o cotidiano” terá um papel central em seu novo reality show, idealizado por Boninho.

“O reality show ‘Casa do Patrão’, idealizado por Boninho e que será exibido pela RECORD e Disney+, terá Leandro Hassum como apresentador.

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Dono de uma trajetória consagrada na televisão e no cinema, o artista chega ao projeto trazendo uma de suas marcas mais reconhecidas: a capacidade de observar o cotidiano, sempre com um olhar popular e bem-humorado para as relações humanas”, iniciou o comunicado.

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