Sincerão do BBB 26 termina em discussão entre aliados e adversários

Dinâmica desta segunda reúne acusações entre participantes e gera conflito

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Sincerão do BBB 26 termina em discussão entre aliados e adversários

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (16) no BBB 26 terminou em uma discussão envolvendo diversos participantes da casa.

O confronto reuniu Alberto Cowboy, Gabriela, Marciele, Leandro Boneco, Ana Paula Renault e Breno durante a atividade exibida no programa ao vivo.

O embate começou quando Breno e Leandro Boneco apontaram Cowboy como manipulador dentro do jogo e afirmaram que Gabriela estaria sendo enganada por ele.

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A avaliação gerou reação do líder da semana, que contestou as críticas e iniciou uma troca de acusações com os dois participantes emparedados.

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