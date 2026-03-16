Três Graças: chantagem de Ferette coloca família de Gerluce em risco

Empresário pressiona jovem para recuperar dinheiro escondido na escultura e ameaça atingir parentes

Na Telinha -
Três Graças: chantagem de Ferette coloca família de Gerluce em risco

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, a chantagem de Ferette (Murilo Benício) coloca a família de Gerluce (Sophie Charlotte) em risco quando o empresário passa a pressionar a jovem para recuperar o dinheiro que acredita estar escondido com ela após o desaparecimento da escultura.

A suspeita surge depois que Ferette conclui que a quantia que estava camuflada dentro da obra pode ter sido retirada por Gerluce.

A partir desse momento, ele muda sua postura e decide agir para localizar o dinheiro e retomar o controle da situação.

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