Três Graças: Joaquim trai Arminda e entrega cabeça da amante em bandeja
Para proteger Gerluce, dono do ferro-velho bota vilã na fogueira
Em Três Graças, Joaquim (Marcos Palmeira) vai trair Arminda (Grazi Massafera) e entregar a cabeça da amante de bandeja para a polícia em meio às investigações sobre o roubo da estátua.
A reviravolta vai ao ar nos próximos capítulos da novela, exibida pela Globo às 21h.
Em cenas que vão ao ar nesta semana, a partir desta segunda-feira (16), Gerluce (Sophie Charlotte) fica apavorada ao saber do sumiço da escultura As Três Graças do ferro-velho.
Ela demonstra toda sua ira contra o pai, a ponto de precisar ser contida por Viviane (Gabriela Loran).