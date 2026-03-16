Três Graças: reaparecimento de escultura provoca prisão de Kasper e João Rubens

Obra dada como desaparecida surge durante vernissage e gera confronto entre personagens ligados ao caso

Na Telinha - 16 de março de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, o reaparecimento inesperado da escultura provoca uma disputa pública e um escândalo durante uma exposição de arte organizada por Bagdá (Xamã), reunindo personagens envolvidos na investigação sobre o desaparecimento da peça.

Caso leva Kasper e João Rubens para cadeia.

A obra, que vinha sendo considerada desaparecida após passar por diferentes mãos e levantar suspeitas de roubo, volta ao centro das atenções durante a vernissage realizada na galeria do artista.

O evento reúne convidados ligados direta ou indiretamente ao caso e se transforma no palco de uma revelação que surpreende os presentes.

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