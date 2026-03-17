A Nobreza do Amor: Alika cresce e quebra trato com Jendal

Maldição se cumpre e vilão toma o reino de Batanga

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A Nobreza do Amor: Alika cresce e quebra trato com Jendal

Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, Alika (Duda Santos) nasce e Jendal (Lázaro Ramos) convence o rei Cayman II (Welket Bungué) a lhe dar a mão da princesa em casamento, sob a promessa de proteger o reino, mas a menina cresce e rompe o trato, dando abertura para o vilão tomar Batanga.

A intenção do primeiro-ministro sempre foi assumir o trono.

De conchavo com os ingleses, o crápula convence Niara (Érika Januza) e o marido a fazerem um acordo com Mr.

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Shields (Pedro Putziger), ignorando as previsões de Oruka (Vado).

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