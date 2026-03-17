A Nobreza do Amor: golpe de Jendal termina com morte do rei Cayman em Batanga

Fuga planejada por aliados fracassa e monarca morre após acidente

Na Telinha - 17 de março de 2026

A disputa pelo trono de Batanga alcança um desfecho trágico após a ofensiva liderada por Jendal Trabelsi (Lázaro Ramos).

O duque decide avançar contra o rei Cayman, apoiado por aliados estrangeiros, e dá início a um golpe que muda completamente o destino do reino.

Antes do ataque, Jendal relembra Cayman da profecia feita por um oráculo e cobra o cumprimento da promessa de casamento com a princesa Alika (Duda Santos).

A jovem, porém, rejeita a ideia e afirma que ele não será o homem capaz de proteger o reino.

Enquanto isso, Jendal busca apoio político e militar para concretizar seus planos.

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