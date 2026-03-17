A última humilhação de Laurinha antes de morte trágica em Rainha da Sucata

Vilã é barrada na festa de Maria do Carmo minutos antes de cometer loucura

Na Telinha -
A última humilhação de Laurinha antes de morte trágica em Rainha da Sucata

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) sofrerá uma última humilhação antes da morte trágica.

A vilã é barrada na festa de Maria do Carmo (Regina Duarte) minutos antes de se matar na reta final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Maria do Carmo vai dar uma festa na Sucata para o lançamento do carro de Edu (Tony Ramos).

Leia também

O evento terá show de Adriana (Cláudia Raia).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.