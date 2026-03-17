A última humilhação de Laurinha antes de morte trágica em Rainha da Sucata

Vilã é barrada na festa de Maria do Carmo minutos antes de cometer loucura

Na Telinha - 17 de março de 2026

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) sofrerá uma última humilhação antes da morte trágica.

A vilã é barrada na festa de Maria do Carmo (Regina Duarte) minutos antes de se matar na reta final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Maria do Carmo vai dar uma festa na Sucata para o lançamento do carro de Edu (Tony Ramos).

O evento terá show de Adriana (Cláudia Raia).

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