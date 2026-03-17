Autor de Uma Babá Milionária revela desafio de escrever novelinha vertical: "Densidade emocional"
Gustavo Reiz defende clichês e promete um mix de emoções na nova produção do Globoplay
Uma Babá Milionária, novelinha vertical original Globoplay, estreia nesta terça-feira (17) nas redes sociais da Globo.
Escrita por Gustavo Reiz, e com direção de Roberta Richard, a produção conta como nomes já conhecidos da TV como Paulo Gorgulho e Bia Seidl, entre outros.
Na trama, Carolina (Laryssa Ayres) salva a vida de Eduarda (Juju Teófilo) e consegue um emprego na casa da família Vergara.
Chegando lá, a jovem descobre que já se envolveu com Fernando (Raphael Vianna), pai da criança.