Autor de Uma Babá Milionária revela desafio de escrever novelinha vertical: "Densidade emocional"

Gustavo Reiz defende clichês e promete um mix de emoções na nova produção do Globoplay

Na Telinha -
Autor de Uma Babá Milionária revela desafio de escrever novelinha vertical: "Densidade emocional"

Uma Babá Milionária, novelinha vertical original Globoplay, estreia nesta terça-feira (17) nas redes sociais da Globo.

Escrita por Gustavo Reiz, e com direção de Roberta Richard, a produção conta como nomes já conhecidos da TV como Paulo Gorgulho e Bia Seidl, entre outros.

Na trama, Carolina (Laryssa Ayres) salva a vida de Eduarda (Juju Teófilo) e consegue um emprego na casa da família Vergara.

Leia também

Chegando lá, a jovem descobre que já se envolveu com Fernando (Raphael Vianna), pai da criança.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.