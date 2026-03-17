Babu Santana vai processar quem o difamou nas redes: "Todo mundo me acusa"

"Eu vejo o hater como um cara carente", disse ele

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Babu Santana vai processar quem o difamou nas redes: "Todo mundo me acusa"

Babu Santana avisou que processar internautas que escreveram comentários caluniosos e difamatórios contra ele nas redes sociais.

“Se todo mundo me acusa de ignorância, é tão mais ignorante uma pessoa que não argumenta os fatos e trazem questões que a gente já debate, como racismo, intolerância, maldade”, disse em entrevista concedida ao jornal Extra nesta terça-feira (17).

“Eu vejo o hater como um cara carente.

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Se o cara fala ‘legal’, você no máximo dá um coraçãozinho.

Agora, quando vem um comentário do tipo “nossa, que cara gordo, feio”, isso ofende, aí dá vontade de responder”, acrescentou.

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