Babu Santana vai processar quem o difamou nas redes: "Todo mundo me acusa"

"Eu vejo o hater como um cara carente", disse ele

Na Telinha - 17 de março de 2026

Babu Santana avisou que processar internautas que escreveram comentários caluniosos e difamatórios contra ele nas redes sociais.

“Se todo mundo me acusa de ignorância, é tão mais ignorante uma pessoa que não argumenta os fatos e trazem questões que a gente já debate, como racismo, intolerância, maldade”, disse em entrevista concedida ao jornal Extra nesta terça-feira (17).

“Eu vejo o hater como um cara carente.

Se o cara fala ‘legal’, você no máximo dá um coraçãozinho.

Agora, quando vem um comentário do tipo “nossa, que cara gordo, feio”, isso ofende, aí dá vontade de responder”, acrescentou.

Leia conteúdo completo aqui.