Babu Santana vai processar quem o difamou nas redes: "Todo mundo me acusa"
"Eu vejo o hater como um cara carente", disse ele
Babu Santana avisou que processar internautas que escreveram comentários caluniosos e difamatórios contra ele nas redes sociais.
“Se todo mundo me acusa de ignorância, é tão mais ignorante uma pessoa que não argumenta os fatos e trazem questões que a gente já debate, como racismo, intolerância, maldade”, disse em entrevista concedida ao jornal Extra nesta terça-feira (17).
“Eu vejo o hater como um cara carente.
Se o cara fala ‘legal’, você no máximo dá um coraçãozinho.
Agora, quando vem um comentário do tipo “nossa, que cara gordo, feio”, isso ofende, aí dá vontade de responder”, acrescentou.